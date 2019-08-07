Gitmek mi zor kalmak mı?

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf ile Abdülkadir'i alacak parayı darphane basmadı daha" şeklinde okkalı bir laf etmişti.

Yusuf gidince de "Bazı kulüpler için hedef önemli değil. Alıyorlar, yetiştiriyorlar ve satıyorlar. Bizim futbola bakış açımız bu değil" dedi.

"İçime kan damladı" diyerek üzüntüsünü de belirtti.

Temel'in meşhur fıkrasını bilirsiniz...

Sağlıklı bilinen Temel hastalanıp yataklara düşmüş. Kimse Temel'in hastalığına inanamadı.

Temel gelen ziyaretçilerine;

"Eliyyrum uşaklar" demiş.

Bir gün Temel ölür.

Yastığının altından bir not çıkar.

"Uşaklar eliyyrum, eliyyrum dedum ama inanmadunuz, şimdi ne oldi." Yusuf'un transferi de bu fıkraya benzedi.



Yusuf'un gitmesi Trabzonspor'un hayrına oldu. Kendisi için de iyi oldu.

İki maç kötü oynasa homurdanmaya başlar, evladımıza haksızlık yapmaktan korkarız.

Mevzubahis olan Trabzonspor'sa akan dereler durur. Yusuf'un gitmesi, alttan gelenler için de umut olacaktır!

Gitmek mi zor, kalmak mı zor dedim ya! Yusuf' un gitmesi faydalı olmuştur vesselam!



Ünal hoca fırtınalı denizleri sever. İlk zorlu mücadelesine yarın çıkıyor.

Hem de deplasmanda. Kolay kolay renk vermez Ünal!

Kan kussa "kızılcık şerbeti içtim" der.

Takıma yirmi dokuz transfer yapıldı.

İyi çocuklar alındı, hepsi umut veriyor.

Hocadan 'bu olmadı, bu olması gerekir' diye bir cümle duymadık.

Kısacası Ünal Türk futboluna yeni bir anlayış getirdi. Milli ve yerli gençlerle futbola renk kattı.

Yarınki karşılaşma sürpriz olmaz.

Ve Cemil Usta Sezonu'nu Ünal bu kez iyi silkeleyecek!

Bakmayın öyle milyon dolarlarla alınan anlı şanlı isimlere.

Türkiye'nin en iyi en dinamik orta sahasını Trabzonspor kurdu.

Gençlere güvenin ve inanın...

Trabzonspor'u güzel günler bekliyor.

Yolun yolumuzdur Trabzonspor.

Yolun yolumuzdur Ünal hoca!