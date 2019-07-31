Büyük yürüyüş – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Büyük yürüyüş

Büyük yürüyüş

Kısa filmi hazırlayanlar on bir milyon insanın bu filmi izleyeceğini hayal etmiş miydi?
Ya keşan motifli formayı Barcelona'lı Gerard Pique'nin Twitter takipçilerinin beğeneceğini?
Algı muhteşem bir propaganda malzemesidir. Bir kısa filmin yaptıkları ortada! Filmde kullanılan keşan Çarşıbaşı ilçesinde dokunur.
Abdülkadir Ömür de oralıdır.
Bu yüzden filme çok yakıştı.
Filme katkısı olan herkes yüreğini ortaya koydu.
Hepsinin eline, yüreğine sağlık!
Gelelim 'a.
Avusturya kampında bordo-mavililer Macaristan ekşisi ile karşılaştı.
Ve üç maçın üçü de umut verdi.
Anlaşılan Trabzonspor, 'Cemil Usta Sezonu'nda kaptanına yakışır bir mücadele verecek.
Trabzonspor Çekya'nın güçlü ekibi ile yapacağı zorlu mücadele için hazırlanıyor.
Prag'ın yaş ortalaması 26. Takım da 40 milyon euro'luk bir takım.
Ciddiye almamız şart!

Her antrenmanda ufak tefek şeyler olur. Abartmamak lazım!
Yusuf'la Ünal hocayı kapıştırmak istediler. Ünal hoca asil ve ağırbaşlı biridir.
Dedi ki; "Yusuf benim kardeşim, Yusuf benim evladım, ona karşı en küçük bir olumsuzluk veya art niyet beslemem. Yusuf Trabzonspor'un göz bebeği hatta Türkiye'nin ortak sevdasıdır, herkes işine baksın!" Bu kadar!
Herkes işine baksın.
sen onlara bakma!
Sana bu takım, bu şehir ve taraftar inanıp, güveniyor.
Gerisi hikaye.
Bu güven seni de sana inananları da mutlu edecektir.
Sevgili Ünal; Trabzonspor ne zaman büyük yürüyüşe çıksa içten ve dıştan hereketler başlar.
O onlar yaptıklarını meşru imiş gibi de gösterir.
Takma sen! Sevgili Ünal; Dileğimiz başlattığın büyük yürüyüş bu sezon unutmadığımız Cemil kaptandan, unutmayacağımız Ünal kaptana ve tüm spor camiasına hayır getirmesidir.
Yolun açık olsun güzel yürekli insan!

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