Büyük yürüyüş

Kısa filmi hazırlayanlar on bir milyon insanın bu filmi izleyeceğini hayal etmiş miydi?

Ya keşan motifli formayı Barcelona'lı Gerard Pique'nin Twitter takipçilerinin beğeneceğini?

Algı muhteşem bir propaganda malzemesidir. Bir kısa filmin yaptıkları ortada! Filmde kullanılan keşan Çarşıbaşı ilçesinde dokunur.

Abdülkadir Ömür de oralıdır.

Bu yüzden filme çok yakıştı.

Filme katkısı olan herkes yüreğini ortaya koydu.

Hepsinin eline, yüreğine sağlık!

Gelelim Trabzonspor'a.

Avusturya kampında bordo-mavililer Macaristan ekşisi ile karşılaştı.

Ve üç maçın üçü de umut verdi.

Anlaşılan Trabzonspor, 'Cemil Usta Sezonu'nda kaptanına yakışır bir mücadele verecek.

Trabzonspor Çekya'nın güçlü ekibi Sparta Prag ile yapacağı zorlu mücadele için hazırlanıyor.

Prag'ın yaş ortalaması 26. Takım da 40 milyon euro'luk bir takım.

Ciddiye almamız şart!