Eski çamlar bardak oldu

Yöneticiler, 100 liralık futbolcuları 4-5 milyon euro’ya aldılar. Bu paraların bir kısmını menajerlerle ortak olup çaldılar. Ama maalesef geldiğimiz noktada deniz bitti Türkiye’de VAR olayı milattır. VAR’dan evvel, hakem satın almak, yardımcı hakem satın almak son derece kolaydı. VAR’ın gelişiyle birlikte bu olay artık minimuma inmiştir

Ligde ilk yarı geride kaldı. Milyon dolarlık kadrolarına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş beklentileri karşılayamadı.

Buna karşılık ilk 5'te sürpriz takımlar var. Bu değişimin sebebi nedir? Teknik heyetler mi, yönetimler mi suçlu?

İlk yarıdaki bütün takımların özelliği aynı... Alayı futbolcularına zamanında parayı ödeyemiyorlar. Bu en üst ligde de böyle bir altta da böyle... Aslında hep 'kim suçlu, nerede hata yapıldı' diye bakıyoruz.

Suçludan ziyade nerede hata yapıldığı önemli...

Aslında önemli bir soru var: Buraya nasıl gelindi?

Kısa süredir kulüplerin başında görevde olan yönetimlerden hiç hesap sormam.

10 yıllık yönetimlerin, yaptıkları pisliklerdir bunlar... İsterseniz daha eskiye de gidebilirsiniz. Bazı kulüplerde o da var.

"Bakkal gibi idare ettik" diyen başkanların olduğu bir ülkede geldiğimiz noktanın sürpriz olmaması gerekir.

Çok paralar harcadılar. 100 liraya alınacak futbolcuları 4-5 milyon euro'ya aldılar. Bu paraların bir kısmını çaldılar. Menajerlerle beraber... Karşıdan baktığımız zaman her şey net gözüküyor.

Ama yasal yollara girin onlar haklı çıkar sizler hırsız olursunuz.

Bakın ne kadar ağır yazıyorum. Ama maalesef geldiğimiz noktada deniz bitti.

Bakınız; 'yabancı transfer' dediler, 'sayısı bu kadar olsun' dediler. Bunların hepsi hikaye... Bu tamamen yön değiştirmek;

Türkiye'deki insanları aldatmaktı.

Yabancı transferden hiç zarar gelmez.

Yeter ki işe yarayanı doğru paraya doğru yerlere alın.

Bakınız; VAR olayı milattır. VAR'dan önce vardır, VAR'dan sonra vardır.

Çok net söylüyorum; VAR'dan evvel, hakem satın almak, yardımcı hakem satın almak son derece kolaydı.

VAR'dan sonra bu olay minimuma inmiştir.

VAR'ı alsan, sahadakini alamayacaksın.

Sahadakini alsan VAR'ı alamayacaksın.

İşin daha başka enteresan tarafı;

VAR'da görevli hakem ile sahadakinin konuşmaları kayda giriyor.

Onları mı kayıttan sileceksin!..

Beyler; futbol oynadım hakemlik yaptım.

Hakemlik yapmama en büyük sebep; futbolculuğumda gördüğüm iğrenç, satılık futbol kararlarıydı.

Hakemlikte de çok mücadele ettim.

Ama gücüm bir yere kadar yetti. Şimdi VAR var. Allah razı olsun VAR'dan...



SIRALAMA HER ŞEYi ANLATIYOR

Bu sezon başlarken Takım Oyunu'nda arkadaşlarıma şunu söyledim:

"Bu sene çok rahat bir lig seyredeceksiniz." Önce anlamadılar. Sonra sordular;

"Nasıl olacak!" diye...

İşte şu anda nasıl bir lig olduğunu görünüyorsunuz.

Sıralamaya bakınca nasıl tuhaf bir lig olduğunu görüyorsunuz. Düşmeye namzet Fenerbahçe'den alın şampiyonluğa namzet Beşiktaş'a geçin.

Malatya'ya, Trabzon'a, Kasımpaşa'ya bakın... Lidere bakın. Taşlar nasıl yerli yerine oturmaya başladı; daha iyi anlarsınız.



SUYUN BAŞINA GEÇMEK iSTiYORLAR!

Bakın size ne güzel anlattım; şu anda bulunduğumuz noktayı... Eski çamlar bardak oldu. İyi oynayacaksın, aptal transferler yapmayacaksın.

Teknik adamı iyi seçeceksin. Avanta şampiyonluklar dönemi bitti. 3'er yıl, 4'er yıl...

Ama şunları da görmüyor değilim. Saha içinde bir arkadaşımıza, "Ben seni korurum...

Korkma..." deniliyordu.

Şimdi bu o sahip çıkılacak olanlar MHK'lere oynuyorlar. Yani suyun başına geçmek istiyorlar!

Nasıl yapacaklarsa!.. Onun için söylüyorum eski çamlar bardak oldu. Türk futbolu kabuk değiştiriyor.

Ben size bir şey söyleyeyim mi: Her şey iyiye gidiyor.

Ölecek olanlar ölecekler.

Kalan sağlar bizimdir.