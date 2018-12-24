VAR olmasa ne yapacaktı?

Bir ilk 45 dakika oynandı. Hani silahı çekersin, birbirinize karşılıklı ateş edersiniz ya, aynen öyle. Maçta dört tane gol var.

Seyir zevki güzel maç. Ama oyun kalitesi derseniz, yok. İki taraf da yakaladığı toplarda hücum etmeyi düşünüyor. Ama bir plan dahilinde değil. Rastgele… Tempo çok yüksek.

Televizyondan seyrederken iki takımın defansında oynayan son adamları aynı anda ekranda hiç görmedim. Yani siz düşünün, orta alan inanılmaz geniş. Topu alan o bölgeyi koştura koştura geçiyor. Haliyle de iki takım gol pozisyonları yakalanıyor.

Bakıyorsunuz, dört tane de gol var.

"Bu tempo ikinci yarıda sürer mi?" diye düşünüyordum. Nitekim düşündüğüm olmadı. Yavaş yavaş Sivasspor oyundan düşmeye başladı.

Bunda şu da vardı; Galatasaray'daki oyuncuların kalite fazlalığı. Dün gece Onyekuru 90 dakika boyunca hep enerjisi artarak oynadı. Yani kabaca 'resmen azdı' diyebiliriz! Belhanda iyi top kullandı ve maç 60'ıncı dakikadan sonra Galatasaray'ın lehine döndü.

Fark daha da açılabilirdi.

Sivasspor'da Robinho diye bir futbolcu var. Adam zaten dünyaca meşhur, tabiri caizse tepeden tırnağa futbolcu! İki tane gol attı, ders niteliğinde... Ama o ve arkadaşları vakit ilerledikçe oyundan düştü.

Aslında G.Saray'ın Sivasspor'dan iki gol yemesi ve bazı pozisyonlarda hata yapıp kalelerinde tehlike yaşamaları şunu gösteriyor; G.Saray bu defans anlayışıyla mücadele eder çözüm bulamazsa ligde çok zorlanacak.

İlk yarının bu son haftası önemliydi.

Sebebi; Fenerbahçe piyasada yok.

Beşiktaş'ta lastik patladı.

Galatasaray'ın alacağı bir mağlubiyet camiayı, yöneticileri ve Fatih Terim'i sıkıntıya sokacaktı.

Şimdilik ondan kurtuldular. Ama ikinci yarı için neler gözüküyor? Bu kadroyla Galatasaray'ın işi kolay değil.

Sivasspor'un yapacağı işler belli.

Orta sıralarda bitirirlerse başarılı olurlar. Oynadıkları futbol gösteriyor ki büyük terslik olmazsa bitirecekler.

Lider Başakşehir ikinci yarının ilk 5 haftasını hasarsız veya az hasarlı geçirirse diğerleri ikinciliğe oynayacaklar. Ama onlar da iki maç kaybedip içeride de zorlanırlarsa bu sefer aşağı taraf yukarıyı yakalayacak.

Ligde kalite yok. Ama hiç olmazsa heyecan var. İşte Trabzonspor… Nereden nereye geldiler? Hem yönetim olarak, hem de teknik adam olarak doğru işler yaptılar. Şu anda iyi yerdeler. Onları da zorlayacak şey sakatlıklar ve kadro darlığı....

VAR yine iyi işler yaptı. İşte ofsayt… Yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı, ofsayt olmayan bir pozisyon ve gol. VAR olmasaydı maçlarda neler olacaktı siz düşünün. Ben yıllarca yaptığım televizyon programlarında "Yanlarım ağrıyor, yanlarım ağrıyor" diye çok feryat ettim.

Acaba haklı mıydım?



NET PENALTI

Maçta en çok tartışılan pozisyon Belhanda'ya yapılan müdahale sonrası verilen penaltıydı. Poziyson bence penaltı. Belhanda ayağına darbe alıyor ama bu darbeyi atan Sivassporlu oyuncunun öyle bir gereksiz hamleyi yapmaması gerekirdi.

Saçma sapan bir müdahale yaptı ve penaltıdan golü yediler.