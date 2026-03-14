Papaz pilav yemedi!

Yine çöpe atılan bir ilk yarı...

Bu artık Fenerbahçe'de alışkanlık olmaya başladı.

Hep söylüyorum; ilk yarıyı önde kapatıp içeri girmekle geride girmek arasında çok fark var. Zira çevirmek için fazla efor sarfediyorsun.

Tedesco lig sonuncusu hatta artık TFF 1. Lig takımı karşısına tam 4 defansif orta sahayla çıktı. Bunun anlamını bilen varsa beri gelsin!

Topu kim taşıyacak, golü kim atacak? Elindeki bütün savunma oyuncularıyla sahaya çıkıp henüz ilk yarıda 2 gol yedin! Senin skora en çok katkı yapan ilk oyuncun Talisca sakat ancak en çok katkı yapan ikinci oyuncusu olan Asensio'yu yanında oturtuyorsun.

Yenilen ilk gol Levent- Mert Günok AŞ.! Biri gereksiz geri pas veriyor diğeri korkudan topu kornere bırakıyor. Nitekim duran toptan golü buluyor Karagümrük ekibi...

Desem ki Avrupa maçı için rotasyon yapıyorsun lakin o da yok! Düşmüş takımın taraftarına 3-3-3 diye tezahürat yaptırdınız ya, gerçekten büyük ayıp!

İkinci yarı tam 4 oyuncu değişikliğiyle başladı Fenerbahçe...

Bu ne demek? Ben büyük bir yanlışlık yaptım, girin kurtarın!

İlk 45 dakikaların çöpe gittiği bazı maçlarda geri dönüş yapabilmişti sarı- lacivertliler... Ama papaz her zaman pilav yemiyor! Öyle bir maç kaybetti ki Fenerbahçe bence şampiyonluk gitti. Ancak Galatasaray Başakşehir'e yenirse şampiyonluk şansından bahsedebiliriz. Ancak Galatasaray'ın kazanması durumunda dükkan kapanır. Yine koca bir sezon aynı yanlışlıklar yapılarak, yine Anadolu takımlarına dağıtılan puanlarla sona eriyor. Takımı santrforsuz oynamak zorunda bırakanlara selam olsun!