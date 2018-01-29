;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Robotlar

    'ın 'yi ön liberoda oynatması herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
    Lakin elinde o bölgede oynamayı bilen sadece genç Oğuz Kaan bulunuyordu.
    Oğuz'un Trabzon gibi bir deplasmanda maçın ağırlığını kaldırabilmesi çok zordu. Hasan Ali bölgesi olmamasına rağmen derbi olgunluğu bulunan bir oyuncu...
    O açıdan Kocaman'ın bu tercihini eleştirmiyorum.
    11 robot futbolcuyla oynayan bir takıma dönüştü.
    Oysa bu kadar ne yapacağı ve tabi "ne yapamayacağı" belli oyuncu grubundan çok fazla şey bekleyemiyorsunuz!
    Aykut hoca sadece dediklerini harfiyen yerine getiren, güçlü, koşu mesafesi yüksek oyunculara şans veriyor. Oysa futbolun bir de kreatif tarafı var. Her an maçın skoruna etki edecek, giden maçı çevirebilecek oyunculara da ihtiyaç duyuluyor.
    Kocaman'ın muhafazakar tavrı onun teknik direktörlük gelişimini engelliyor aslında. Duran topları dahi "başka" kullanan Valbuena'nın takımın hücum zenginliğine ne kadar etki ettiğini gördük.

    Eljif'in kumaşını gördük
    Bundan sonra en azından 10 robot 1 de kreatif oyuncuyu (ki bu isim Valbuena'dır) her maç değerlendirmeli.
    Fenerbahçe gol atması zor bir takım gibi görünse de, gol yemesi de zor bir takım. Eskiden skor ne olursa olsun bozulmayan, aynı oyunu oynayan takımlar için "Alman disiplini" tabirini kullanırdık.
    Şimdi ise "Kocaman disiplini" var Fenerbahçe'de.
    İçerde, dışarda nerede oynarsa oynasın, skor ne olursa olsun farketmiyor.
    Kimse kolay kolay bozulmuyor.
    Maça yanlış oyuncu seçimleriyle, yanlış dizilişle başlayıp, golü yedikten sonra doğruyu bulmanın gerekçesini anlamak zor.
    Elindeki kadroyu doğru kullanmak varken... Eljif Elmas ilk lig maçında iyi bir kumaşa sahip olduğunu hepimize gösterdi. Oynatarak gelişimini sağlamak gerekiyor.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
      1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Emre Bol - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN