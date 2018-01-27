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HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Janssen’den fayda yok!

    Janssen'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili haberleri ilk önce gazeteniz Fotomaç'tan okudunuz.
    Haftalardır Janssen'in sakatlık durumunu sorduğum herkesten farklı cevaplar alınca bu işin üzerine düşmek zorunda hissettim kendimi...
    Sonuçta 'nin oyuncudan en az 1 ay faydalanamayacağı ortaya çıktı.

    Transfer yapmak şart oldu
    Bana sorarsanız bu süre daha da uzayacak. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde lig yarışı yavaş yavaş şekillenmeye başlar.
    Bu durumda Fenerbahçe Janssen'den neredeyse hiç faydalanamayacak.
    Yapılacak tek şey var; ! Transfer sezonu bitmeden ivedi bir şekilde harekete geçerek, Fenerbahçe'nin ağırlığını taşıyacak bir golcü transferi yapılmalı.
    Zira sık sakatlanan ve sık kilo alan Fernandao ile şampiyonluk hayal olur.

    Şampiyonluk mu seçim mi?
    Janssen'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tapusunu alma imkanı zaten yok. Sağlık heyeti yıllardır Robin van Persie'nin sakatlıklarını düzeltebilmek için mesai harcıyor. Sonuç ne oldu?
    Tam bir hayal kırıklığı... Aynı şekilde Janssen'in düzelmesini bekleyerek boşa zaman harcamayın.
    Başkan şu sıralar seçimlerle ilgili konulara yoğunlaşmış durumda... Herkes şunu çok iyi bilsin, Fenerbahçe'nin şampiyon olması, başkanlık seçiminden çok daha önemlidir. En azından taraftarlar için...

    ?Valbuena'yla olmaz
    rabzonspor karşılaşması Fenerbahçe için kader maçlarından biri... Eminim günlerdir bu önemli derbinin planlarını yapıyor. Duyduğum kadarıyla Giuliano'un yerine Alper'i oynatmayı düşünüyormuş.
    Bence doğru bir karar olur.
    Çünkü 3. bölgede sürekli baskı yapan liberolar ve stoperlerle boğuşmak zorunda kalacak.
    Valbuena'nın bu fiziksel yeterliliğe sahip olmadığını düşünüyorum.
    Takım savunmasına pek fazla katkı yapamadığı da aşikar. Zorlu bir deplasmanda daha güçlü bir orta saha gerekiyor.

    ?Skrtel işleri bozdu
    Esas sıkıntı ise Skrtel'in durumu aslında. Hala ağrıları devam ettiği için dün yapılan antrenmana da çıkamadı. Bir haftadır takımla çalışamamak bu seviyedeki bir oyuncuyu çok geriye götürmez. Maç sabahı kendini iyi hissederse bence Aykut hoca onu tercih etmeli.
    Skrtel'in olmaması birçok taşı yerinden oynatır. Bu da zaten beraber oynama alışkanlığını yeni kazanmış Fenerbahçe için inanılmaz sıkıntılı bir 90 dakika demek.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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