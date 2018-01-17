Yeşilliler Fener mi?

Maçtan önce Olimpiyat Stadı'yla ilgili bir kaç şey yazmak istiyorum. Buz gibi havada, tribünlerde kimselerin olmadığı, korku filmlerini andıran bir statta futbolu nasıl konuşacağız?

İçimizi ısıtan, hayatta hissettiren tek şey İstanbulspor'un bando takımıydı. Bu stat tekrar nasıl hareketlenir, bu atıl halinden kurtulur bilinmez. Ama görünce insanın içi acıyor.

İki takımda kamp dönemini yeni bitirdi. Yoğun çalışmaların ardından öyle çok göze hoş gelen bir futbol beklemiyordum. Takımlar arasındaki seviye farkının sahaya yansımadığı bir karşılaşma oldu. İstanbulspor yıpratıcı bir ekip. İlk maçta 120 kilometrenin üzerine çıkmışlardı.

Böylesi çok koşan takımlara karşı pozisyon bulabilmek hiç kolay değil. Yine de bu kadar kötü futbolun bahanesi olamaz.



?Giuliano kalite getirdi

Kamp çalışmalarını en önde bitiren oyunculardan olan Mehmet Topal'ın hali neydi öyle?

Maç oynanırken bir dostum aradı, "Yahu Emre yeşilliler Fenerbahçe mi?" diye sordu! Güç, kuvvet, dayanıklılık rakamları bir yere kadar...

Takımı ileriye taşıyan, oyun zekası yüksek oyuncular farkı ortaya koyuyor.

Şimdi soruyorum size, ilk yarıda bu dediğim özelliklere sahip oyuncu var mıydı? Bence yoktu.

Kadronun yedek ağırlıklı oluşu elbette sahada oynanan futbola etki eder. Lakin sahadakilerin Fenerbahçe'de oynama nedeni, kalitelerinin diğerlerinden farklı olması.

Taraftarların en çok şikayette ettiği mevzu aslında bu. İyi futbol, gol seyretmek, gümbür gümbür oynayan bir takım görmek istiyorlar.

Giuliano girince kalite geldi.

Maç boyunca isabetli şut atamayan F.Bahçe onun frikiğiyle istatistik yapabildi!

Kaleyi bulan şut: 1 Gol:

1 Sezonun ikinci yarısı her takım için zorlu geçecek. Umarım İstanbulspor karşısındaki değil, Antalya kampındaki hırslı, istekli oyuncuları izleriz. Yoksa işleri çok zor...