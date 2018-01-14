Takım yorgun

Hazırlık maçlarında oynanan futbol çok iyi de olsa kötü de olsa fazla takılmamak lazım. 10 gündür Fenerbahçe'yi takip ediyorum.

Gerçekten çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiler. Kukesi karşısında kampın yorgunluğunu net bir şekilde gördük.

Aykut Kocaman oyuncu değişiklik tercihlerini hep tecrübeli oyunculardan yana kullandı. Takımla birlikte kampta çalışan genç oyuncuları uzun süre sahada tutarak onların durumlarını görmek istemiş olabilir. Fenerbahçe çok büyük ihtimalle transfer yapamayacak. Hal böyle olunca Aykut hoca uzun lig maratonunda kullanabileceği oyuncu sayısını maksimuma çıkarmak istiyor. Samed, Oğuz Kaan, Serkan maç tecrübesi kazandıkça geniş kadroda Aykut hocanın elini güçlendirebilir. Özellikle Oğuz Kaan farklı özelliklere sahip, değişik bir oyuncu... Üzerinde durulup, şans bulabilirse önemli noktalara gelebilir. Herkes şunu çok iyi bilsin, sezonun ikinci yarısında daha çok koşan, mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz.