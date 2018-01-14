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HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Takım yorgun

    Hazırlık maçlarında oynanan futbol çok iyi de olsa kötü de olsa fazla takılmamak lazım. 10 gündür 'yi takip ediyorum.
    Gerçekten çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiler. Kukesi karşısında kampın yorgunluğunu net bir şekilde gördük.
    oyuncu değişiklik tercihlerini hep tecrübeli oyunculardan yana kullandı. birlikte kampta çalışan genç oyuncuları uzun süre sahada tutarak onların durumlarını görmek istemiş olabilir. Fenerbahçe çok büyük ihtimalle transfer yapamayacak. Hal böyle olunca Aykut hoca uzun lig maratonunda kullanabileceği oyuncu sayısını maksimuma çıkarmak istiyor. Samed, , Serkan maç tecrübesi kazandıkça geniş kadroda Aykut hocanın elini güçlendirebilir. Özellikle Oğuz Kaan farklı özelliklere sahip, değişik bir oyuncu... Üzerinde durulup, şans bulabilirse önemli noktalara gelebilir. Herkes şunu çok iyi bilsin, sezonun ikinci yarısında daha çok koşan, mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz.

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 14 Ocak 2018, Pazar
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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