Günah keçisi!

Devre arası transferleri çoğu zaman katkı yaparken bazen de yaşanan hayal kırıklığı takımların bozulmasına yol açabilir.

Mesela Karavayev transferi gibi...

Geldi, neredeyse hiç oynamadan geri döndü. Ama 6 ay boyunca hep onun neden transfer edildiğini konuştuk durduk! Taraftarı, "Ala ala bu adamı mı aldınız?" durumuna getirirseniz, herkes sürekli olumsuz konuşmaya başlar. Bu negatif tablo emin olun takıma da yansır. Hatırlıyorum da, Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde sezonun ilk yarısını lider bitirmişti.

Devre arası kampında İsmail hoca sürekli bir hücum oyuncusu istediğini söyleyip durdu. Ama dinleyen kim?

Erkan Zengin'in ismi geçiyordu ve İsmail hoca, "Erkan'ı alırsak şampiyon oluruz" açıklamaları yapıyordu.



Alın artık birisini!

Bir transfer... Sadece bir transfer...

Yapılamadı ve şampiyonluk gitti.

Her daim aranan ve mutlaka bulunan "Günah keçisi" bu kez İsmail Kartal olmuştu.

Şimdi yine transfer sezonundayız.

Aykut Kocaman dillendirmese de Fenerbahçe'nin en az bir transfere ihtiyacı olduğu aşikar. Senin, benim, teknik heyetin gördüğünü Fenerbahçe Yönetimi görmüyor mu? Tabi ki görüyor.

Bu saatten sonra yapılacak tek şey var, ne yapın edin, şartları zorlayın, FFP'den bir şekilde kurtulun.

Kocaman'a ihtiyacı olan oyuncuyu verin. Lig bittiğinde, şampiyonluk gittiğinde yine günah keçisi aramayın.

Transfer yapılmadığı için şampiyonluk kaçarsa hepimiz keçinin kim, oğlağın kim olduğunu bileceğiz!



Elmas mı pırlanta mı?

Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la oynanan karşılaşma sırasında ve sonrasında çok sayıda okuyucu şikayeti aldım. Hemen herkes büyük umutlarla transfer edilen Elif Elmas'ın kadroda olmasına rağmen oynatılmamasını eleştiriyordu.

Kamp boyunca dikkatle izlediğim oyuncuların başında geliyor Elif... Aslında iyi bir kamp performansı gösterdiğini söyleyebilirim.

Taraftarın ondan beklentilerine bakıyorum, üzülüyorum. Henüz 18 yaşında bir futbolcudan Messi etkisi beklemek anlamsız.



Gerisi terziye kalmış

Bu baskı onun geriye gitmesine neden olabilir. Bildiğiniz gibi elmas, pırlantanın işlenmemiş, ham halidir. Elif Elmas daha çok ham. Çalışacak, oynayacak, gelişecek... O yüzden beklentilerinizi çok yüksek tutmayın.

En azından bu sezon için...

Sonra pırlanta mı olacak yoksa değersiz bir madene mi dönüşecek hep beraber göreceğiz.

Sadece şunu bilin, çok iyi bir kumaşı var. Bundan sonrası terziye kalmış!



Güçlü ama sakat

Yiğithan'ın sakatlığına gerçekten çok üzüldüm. Tam transfer yapacakken neredeyse 3 aylık bir sakatlığa maruz kalmak profesyonel sporcunun başına gelebilecek en talihsiz olay olsa gerek. Umarım en yakın zamanda eskisinden daha iyi bir şekilde sahalara döner ve Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet eder. Şu sıralar takımda arka arkaya sakatlıklar yaşanmaya başladı. Aykut Kocaman'ın antrenman temposunu düşürmesi gerekiyor. Yoksa güçlü ama sakat oyuncularla başbaşa kalacak!