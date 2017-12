En iyi F.Bahçe

4-4-2 başladı F.Bahçe. Alper ve Giuliano'yu öndeki ikiliye atarak. Önde basıyorlar, istekli oynuyorlardı. Ancak bu oyuncu yapısı ile, ceza sahası içine pas yaparak gireceklerine, orta yapmaya kalkınca, 12 dakika pozisyon bulamadılar.

Ama sonra akıl başa gelip, pas oyununa dönünce, Alper ve Aatıf'la pozisyonlar gelmeye başladı. F.Bahçe, Kasımpaşa'yı sahasına hapsetmişti bu dakikalarda.

Bu maça kadar 3 korner golü yemiş Kasımpaşa'ya 4'üncüyü atmak Roman'a nasip oluyordu. Takımdaki en önemli fark, müthiş iştah ve hırs idi.

Her oyuncu, her alanda basıyor, Paşa'yı oynatmıyordu.

Golden sonra "Ligin ceza alanı dışından şut ile en çok gol atan takımı" olan Kasımpaşa şutlar denemeye başladı.

Maç önü A Spor'daki tahminimde anlattığım gibi de, ceza alanı dışından direk vuruş ve Mensah'ın ilk deplasman golü ile buldular. Aslında ilk yarının futbol anlamında hakkı olmasa da beraberliği yakaladılar.

'ceza sahası içi pas' ile ligin en çok gol atanı Fehenbahçe, Giuliano'ya Alper pası ile golle başladı 2. yarıya.



Tempo daha da artacak

Yine boğuyorlar, dripling ve ayağa ceza sahası pas ile her girişimde Şener dahil gol pozisyonuna giriyorlardı.

F.Bahçe kendinden o kadar emin ve istekli idi ki, Şener haftalar sonra ayağa orta ile Giuliano'ya attırıyordu.

Sezonun en istekli ve iyi oyunu oynanıyordu Saracoğlu'nda. Aatıf-Valbuena değişikliği ile Fransız'ını da küstürmedi Kocaman. Dönüşü sonrası kendisinde görmeye başladığım olumlu değişikliklere "oyuncu psikolojisini anlamayı" da ekleyerek, o Valbuena da, yine ceza sahası içi pasla golü buluyordu.

Kasımpaşa'nın bulduğu gol bir anlık konsantrasyon kaybı sonucu idi.

Sonuç: Giuliano ve Şener başta, tüm takım en iyi maçını oynadı.

Fenerbahçe yükselişte, oyundan zevk alıyor oyuncular, bunu kondisyon anlamında iyi çalışmaya ve 3. bölgede en az 200 kez topla oynadığı maçlarda kazanmaya alışmaya bağlı.

Tempo sürer mi? Artarak sürer.