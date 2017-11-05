Genetikçi Kocaman

İlk yarı bittiğinde F.Bahçe'nin kaleyi tutan sadece tek şutu vardı. Ama o şut gol olduğu için 1-0 önde kapıyordu ilk yarıyı.

Peki ilk yarının hakkı bu muydu? Bakalım:

1-İlk yarıda F.Bahçe'ye sadece 2 faul yaparak aslında yumuşak oynamıştı Osmanlı ama F.Bahçe'nin yine ısıracak, bunaltacak hali yoktu.

2-Valbuena ve İsla'nın sakatlanarak çıkmaları, rakip sahaya ve kaleye en çok top götüren 2 oyuncudan mahrum olmak demekti.

3-Kenar ortalarında ceza sahasında Janssen yine yapayalnızdı.

4-Oyun formatı yine 4-3-3 idi ve öndeki 3'lünün sağında oyna denen ve Zenit'te asla o pozisyonda oynamamış Giuliano, kendi insiyatifi olduğunu sandığım aksiyonla nadir de olsa ceza sahası önüne geliyordu. Golü de o sayede atmıştı zaten.

5- İki ısırmayan stoperi fark eden Osmanlı, 19-32 dakikalar arası, ''savunma arkasına atılan top '' madenini buluyor ama bu sıralarda Volkan'ın devleşmesi en az 2-3 golden kurtarıyordu F.Bahçe'yi.

6-Savunma çıkışı,özellikle Dirar'ın kayıpları da, maçın başında sıkıntı yaratıyordu.



Az seyirci düşündürücü

7-F.Bahçe, erken golün avantajını, Volkan'ın başarısı ile birleştirince , ilk yarıda çok da hak etmediği bir galibiyetle gidiyordu savunma odasına.

8- F.Bahçe, Ankara'ya gelmişti ve tribünde 3250 seyirci vardı. Düşündürücü idi.

9-Farklı başlamadı 2. Yarı. Giuliano da iyice kanada gidince 60. Dakikaya kadar yaprak kıpırdamadı.

10-Çok koşuyor diye sevilen Dirar top kaybetmeye devam ediyordu.

Önde savaşan Janssen'in pası ile Alper pozisyonu ve Janssen'in şutu dışında tehlike de olmadı.

11-Önde kısa, çabuk adamları iş yapamayınca Regaten-Doukara ile santraforunu uzattı Osmanlı, 75 sonrası baskı da kurdu.

12-Ligin duran toptan en çok gol atanı Osmanlı, Numan'la direğe takılması, Kayseri senaryosunu sadece o an için engelledi. Bütün 2. yarı sahasına gömülmenin,korkak oynatmanın bedelini Şener'in hatası ile ve hızlı hücumla ödedi F.Bahçe. Çıkışta maç boyu yapılan kayıplar bedel ödetiyordu.

13-A spor'da Süper Lig Analiz programımda Cuma akşamı Kocaman'ın hatalarını verilerle gösterip ,genetik ile oynadığını belirtip, ''Valbuena iyi kullanılmazsa Osmanlı maçında puan kaybeder'' demiştim.Valbuenayı, puanı ve kanı da kaybetti F.Bahçe.