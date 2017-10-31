Kocaman hata

Galatasaray puan kaybetmiş, sen aradaki farkı 5'e indirme şansı yakalamışsın.

Ne beklersin, basan, ısıran, pozisyon üzerine pozisyon bulan, en azından dikine oynayıp çanalayan bir takım değil mi ?

Aklın yolunun beklediğini bir gram uygulayamadı Fenerbahçe.

Dakikalar 28'i bulduğunda ne isabetli şutu, ne ortası, ne de korneri vardı. Top % 68 kendindeydi ama sürekli yapılan pas hataları, ikinci bölgede top çevirme ve yavaş oynama dışında hiçbirşey yapamıyordu.

Dirar ve İsla top kaybediyor, Roman uzun ama yanlış pas atıyor, Giuliano yokları oynuyor, Janssen iki stoper arasında kayboluyordu.

İleri gidemeyip, kendi kale önünde, geriye oynamanın acısını da Roman'ın adeta Umut'a attığı arapasında yedikleri golle çektiler.

O dakikaya kadar 14 orta yapıp ama tek şut atamayan Kayseri ilk isabette golü buluyordu. Şoktu!

Ama, ilk defa öne gitmeyi düşününce, maçın tek didineni Valbuena, Ozan'a "al da at" diyor, Ozan da bunu geri çevirmiyordu.

İlk yarıda, ruhsuz ve yavan futbolun karşılığı beraberlik bile çoktu aslında. ikinci yarı arzulu başladı F.Bahçe. Janssen'in vuruşundan alınan kornere Roman kafası, 46-75 dakikalar arası Avrupa'nın gol yemeyen tek takımı Kayseri'ye ilk golü yediriyordu. Ama yine sahasına gömülen F.Bahçe tehlikeler yaşamaya da devam ediyordu. Takım düştüğü anlarda Valbuena'nın zekice frikiği Josef'e 3. golü attırdı.

Şans ve Valbuena F.Bahçe demişti.

Ama bu maç Kayseri için kolay bitecek maç değildi.

Maçtaki 6 golün 3. sü de duran toptan Neto'nun garip müdahalesi ile kendi kalesine gidiyordu. Yorulan takımına Alper ile geç müdahale eden Kocaman'ın, maçın en iyisi Valbuena'yı çıkartması da hataydı.

Janssen ve Josef ile ayakta kalınan 2. yarıda, teknik adam hatalarına rağmen, ıkına, sıkıla ve duran toplarla kazanılmaya çalışılan maç hüsranla biterken en büyük sorumlu skoru korumaya çalışan Kocaman'dı.



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Valbuena 8

Janssen 7

Josef 7

Umut 7