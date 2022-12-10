Azmin Zaferi

Japonya'yı elerken yorgun ve beklenen beceriden uzak bir Hırvatistan vardı sahada. 2018 finalisti Hırvatlar, ikinci yarıdaki anlık silkinişleri ve sonrasında üç penaltı kurtaran Livakovic destanı olmasa, dünkü çeyrek finali dahi göremeyebilirlerdi. Haliyle dünya da maçı Neymar önderliğindeki Sambacıların kaç gol atarak kazanacağına odaklanmıştı. Ama hiç de öyle olmadı. Brezilya sakince kendi oyununu kabul ettirmeye çalışırken, son derece diri, konsantre ve mücadeleci bir Hırvatistan, tüm planları bozdu. Orta alana sıkışan ilk 45, karşılıklı cılız ceza sahası etkinlikleriyle golsüz geçildi. Brezilya ikinci 45'de oyunu rakip sahaya yıktı. Ne var ki, sahada alışıldık çabukluğunun, akıcılığının dışında bir Brezilya, karşısında da kalabalık, inatçı, becerikli Hırvat savunması ve yine kusursuz oynayan kaleci Livakoviç vardı. Yine de 105'deki nefis kısa paslaşmalar ve anlık Neymar sihiri, Brezilya'yı yarı final rüyasına sokmaya yetti. 118'de Petkoviç Brezilyalıları uyandırdı; sonra da penaltılarda Japonya kahramanı Livakovic sahne aldı. Yetenek pes etti. Azim yarı finale yürüdü.