Alkış ve tango

Nefes kesen kapışmalara, görkemli zaferlere, müthiş dramlara ev sahipliği yapan dünya kupaları, bazen de izleyicilerine sansasyonel sürprizler hazırlar. Fas da bu heyecan verici yarı final öncesinde, hem Afrikalı olarak bir ilki başarmış hem de 2022 Dünya Kupasının peri masalı olarak tarihe geçmişti bile. Kolay değil. Önce Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan namağlup lider çıktılar. Sonra da Cebelitarık'ın öte tarafına geçip İber yarımadasını adeta ateşe verdiler. Acaba Fas, İspanya ve Portekiz'den sonra, Fransa'yı da ihtişamlı kurban listesine ekleyebilecek miydi? 5. dakikada 5 fransız girdi Fas ceza sahasına ve duvar yıkıldı. Çok adamla öne çıkan Fas, arkada boşluklar bıraktı. Fransa hızlı adamlarla oralara sarkarken, Fas Hakimi-Ziyech kulvarından gelmeye çalıştı. Açıkçası etkili de oldu. Geldi Fransa kalesine. Ama ceza sahası bitiriciliğinde Fransa başka seviyedeydi, Fas başka. Nitekim Fransa bir geldi pir gelip fişi 79'da çekti. Normaldi. Finallerde peri masallarına yer yoktu. Fas alkışlarla sahneden çekilirken, İspanya ve Portekiz'in gömüldüğü Fas çölleri kumullarından çiziksiz çıkan Fransa, tango yapmak üzere finale yürüdü.