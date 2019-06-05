Yusuf Yazıcı: Fransa maçını kazanabiliriz
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Yusuf Yazıcı: Fransa maçını kazanabiliriz

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından satır başları:

"Cenk ve Okay'ın sakatlıkları dışında güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. "

Fransa maçı zor olacak ama neden olmasın

"Fransız oyuncular kulüplerinde çok iyi performans gösterdiler.. Onlar için her türlü önlemi alacağız. Fransa maçında güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Kampta güzel bir arkadaşlık var. Fransa maçı çok zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden puan veya puanlarla ayrılmayalım."

"İngiltere'de 2 ay forma şansı bulamadım. Bu hazırlık dönemi benim için iyi oldu."

Her maça kazanmak için çıkıyoruz

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz, Fransa maçında da öyle olacak. Bunun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

Yusuf Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları:

"Fransa maçında yapmak istediklerimizi düşünüp sahaya yansıtmak istiyoruz."

Fransa maçını zihnimizde oynuyoruz

Johan Cruyff'un güzel bir sözü var; "Futbolu kafayla oynarsın ayaklarını koşmak için kullanırsın" diye. Biz de Fransa maçını zihnimizde oynuyoruz ama neden olmasın, kazanabiliriz.

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05 Haziran 2019 , Çarşamba
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