A Milli Takım'da bayramlaşma
EURO 2020 Elemeleri'nde cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı.
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