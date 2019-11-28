Trabzonspor - Getafe maçının hikayesi! | 28/11/2019
Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi 5'inci hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Getafe'yi konuk etti. Bordo-mavililer genç futbolcularla sahaya çıktığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybetti. Konuk takıma maçı kazandıran golü 50'inci dakika Mata kaydetti. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacak. İşte maçtan kareler...
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