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Tolgay Arslan'dan askerlik yemini | Video haber

Çorum'da bedelli askerlik yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran yemin töreninin ardından terhis oldu.

Temel eğitimlerini tamamlayan askerler için Çorum İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 99 asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masalara ellerini koyarak yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, "Kutsal askerlik andını içtiğiniz andan itibaren milletimizin göz bebeği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asil birer ferdi oldunuz. Andınız kutlu ve uğurlu olsun. Yemininizin anlamı, askerin vatan nöbetine yürekten bağlanmasıdır. Bunun teminatı şeref, bedeli ise vatan uğruna gerektiğinde seve seve canını vermektir" dedi.

Tören geçişinin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Çorum'da 21 günlük temel eğitimini tamamlayarak tezkere alan Tolgay Arslan, törenin ardından bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını imzaladı. Terhis olan Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran da "Her Türk asker doğar. Biz de vatani görevimizi yapmak için 21 gün de olsa buraya geldik. Vatana canımız feda" dedi.

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28 Haziran 2019 , Cuma
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