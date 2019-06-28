Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis hamlesi | Video haber
Golcü arayışındaki Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile İstanbul'da bir araya geldi.
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