Teknik direktörden skandal hareket! Futbolcuları tek tek tokatladı
Amatör Lig'de Kayseri Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt'un soyunma odasında oyuncularını tokatladığı görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından teknik direktörün lisansının iptal edilmesi ve futboldan men edilmesi istendi.
Amatör Lig'de skandal... Kayseri Meysuspor'da görev yapan sözde teknik direktör Halit Kurt, mağlubiyetin ardından soyunma odasında oyuncularını ağza alınmayacak küfürler eşliğinde teker teker tokatladı.
11 yıldır amatör antrenör olarak görev yapan Kurt'un haddini aşıp yaptığı şiddet gösterisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki alan Kurt'un lisansının ne ceza alacağı merak konusu...
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