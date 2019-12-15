Ozan Tufan Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi? İşte cevabı...
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 33 puana ulaşan liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Garry Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin son bölümlerinde kırmızı kart gören Garry Rodrigues Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak. İkinci sarıdan kırmızı kart gören Ozan Tufan'ın ise Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu.
İŞTE CEVABI...
A Spor canlı yayınında tartışılan konu sonucunda; Sivasspor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan İstanbulspor maçında cezasını çekecek. Beşiktaş derbisinde ise forma giyebilecek.
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