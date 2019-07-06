İşte Ersun Yanal'ın kendini tokatladığı anlar...
Ersun Yanal, işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda her oyuncuya yapacaklarını bire bir anlatan usta hoca, istedikleri olmayınca sinirden kendini tokatladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenman sırasındaki hareketleri gündeme damga vurdu. Her oyuncusuna yapacaklarını bire bir anlatıp pozisyon aldıran tecrübeli teknik adam, istediğinin yapılamaması sonrası sinirden kendini tokatladı. Yanal, ikazlarda bulunurken, "Arkadaşlar direkt gol atabilirsiniz ama buradan da pas vermek zorundasınız. Tekrar oyna. Çık oğlum çık çık çık..." şeklinde sert bağırışları da duyuldu.
TARAFTARDAN BEĞENİ ALDI
Çalışma sırasındaki bu hırslı hareketleri Fenerbahçeli taraftarın beğesini kazanan Ersun Yanal için "İşi şimdiden sıkı tutmaya başlamış. Şampiyonluğu istiyor. Hırsını gösteriyor" yorumları yapıldı. Öte yandan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu. İki gruba ayrılan futbolcuların top sürme, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile çalışma son buldu. Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.
İdmanı sık sık durdurarak ikazlarda bulunan usta hoca, zaman zaman derin nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. Bazen de başına vurarak sinirini gösterdi.
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