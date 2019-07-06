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Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Vedat Muriç transferi hakkında konuşan Kartal, "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız." İfadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları;

"Biz hiçbir oyuncumuzu burada zorla tutmuyoruz. Bizde mutlu olmazsa istediği gibi önünü açarız. El Kabir'in gelecek sene Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Kendisinin burada önü açılacak."

"Teknik konuları ben bilemem. Onları sportif direktör ve teknik ekip bilecek. Bize kendi işimizle ilgili sorular sorun. Vedat Muriqi'i bilemem. İnşallah bir Vedat daha bu masada oturacak."

BİZİM AZ BİR BORCUMUZ VAR

"Bizim kulüp olarak bakışımızı sorarsanız, biz Vedat'ın gitmesinden yana değiliz. Eğer bize gelen tekliflerde iyi bir teklif gelmediği sürece burada olmasından yanayız. Bizim az bir borcumuz var. Transferleri Vedat'ın parasına bağlamıyoruz."

"Çocuğun önü açıldı, başarı yakaladı. Başka kulüplere gitmesinde bir sakınca görmüyoruz. İki kulüp istekli ama bize gelen bir teklif... Vedat'ın kulüplerle anlaştığına dair haberler... Benim bir bilgim yok."

"Bir iki gün daha İstanbul'da kalmak için izin almış. Bugün veya yarın gelişme yaşanır. Vedat'ın ikna edilip edilmediğini bilmiyorum. Bize gelen resmi bir bilgi yok. Fenerbahçe ile anlaştığına dair bir duyum almadım. İki takımdan birine gidecek gibi gözüküyor."

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ BİZE DAHA YAKIN

"Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız."

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06 Temmuz 2019 , Cumartesi
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