Cocu'nun yeni adresi belli oldu
İngiltere Champıonshıp ekiplerinden Derby County'nin yeni teknik patronu Phıllıp Cocu oldu.
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