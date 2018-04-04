Gomis parasını kendi ödedi!

Galatasaraylı Bafetımbı Gomıs, Süper Lig'de attığı 26 gol ile 14 galibiyette başrol oynadı. Sarı kırmızılı kulübün kasasına yaklaşık 37.7 milyon TL girmesini sağlayan Gomıs, kendi yıllık maliyetini karşılamak üzere... Galatasaraylı Bafetımbı Gomıs attığı gollerle kendi yıllık ücretini çıkarmak üzere... Sarı kırmızılı yönetim Fransız santrfor için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yıllık ücreti 3 milyon 350 bin euro olan Gomıs'e, 2.5 milyon euro da imza parası verildi. Bu durumda yıldız futbolcunun bu sezon için maliyeti yaklaşık olarak 40 milyon TL'ye geldi. 27 haftada 26 gole imza atan Gomis'in skor ürettiği 16 maçta; Galatasaray 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Sarı kırmızılı kulübün kasasına böylece TFF'den yaklaşık 37.7 milyon tl puan primi girdi. Gomis de attığı gollerle bu puanların kazanılmasında başrol oynayan isimdi. Gomis, Galatasaray'a bir maç daha kazandırırsa, tüm maliyetini kulüp kasasına geri koymuş olacak. .