Galatasaray’da Falcao gelişmesi! Fatih Terim…

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın Avusturya kampından son gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Radamel Falcao, Monaco kulübünün yeni sezon planlamasında yer almayan bir isim. Çünkü, çok yüksek bir maliyeti var. Oyuncunun aldığı maaş 13 milyon Euro civarında seyrediyor. Galatasaray'ın ve Türk kulüplerinin karşılamasının oldukça zor olduğu bir rakam. Galatasaray, menajerler aracılığıyla oyuncuyla ilgili bir araştırma yapmış durumda. Monaco herhangi bir bonservis bedeli talep etmiyor. Çünkü bu maliyetten kurtulmak istiyor. Ama şu an itibariyle mevcut rakamlar 8 milyon Euro, 7.5 milyon Euro civarında seyrediyor Falcao'nun yıllık maaşı noktasında. Galatasaray'ın ve özellikle Fatih Terim'in istediği isimlerden biri Falcao. Bu nedenle de bir takım görüşmeler yapıldı. Fiyatı ve maliyetiyle ilgili bir takım soruşturmalar gerçekleştirildi ve Galatasaray, Falcao'nun yıllık ücretini karşılamak adına bir kaynak arayışı içerisine girdi" ifadelerini kullandı.