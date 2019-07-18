"Galatasaray Falcao ile kesin olarak anlaştı"
Galatasaray’da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında Galatasaray’ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, “Galatasaray Falcao ile kesin olarak anlaştı” ifadelerini kullandı.
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