Galatasaray transferi böyle duyurdu
Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, Okan Kocuk transferini bu video ile duyurdu.
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