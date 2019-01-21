Galatasaray golcüsünü almaya böyle gitti! İşte o görüntüler...
14 milyon Euro'luk transfer bütçesi olan Galatasaray, Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar, Alan'ın sözleşmesini bile hazırladı. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedari golcü oyuncu için Dubai'ye gitti.
Yaklaşık 1 aydır süren Alan'ın transfer görüşmeleri bugün son bulacak. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai'ye gitti.
Guangzhou Evergrande takımıyla Dubai'de kamp yapan Alan Carvalho ise her şey yoluna girerse Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini hem Çin ekibine hem de Galatasaray'a bildirmişti. Albayrak'ın tüm şartları yerine getirip, imzaları attıktan sonra Alan'nın bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesini sağlaması bekleniyor.
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