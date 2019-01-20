Alan'dan Galatasaray'a mesaj var! - Fotomaç
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Alan'dan Galatasaray'a mesaj var!

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı. Taraftarın yolunu gözlediği Brezilyalı golcü, Aslan'ın kaleci antrenörü Taffarel ile telefonda görüştü. Alan "Ayrılmak istediğimi Guangzhou Evergrande yönetimine söyledim. Yakında oradayım" dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 23:45 Güncelleme: 21.01.2019 08:01
Alan'dan Galatasaray'a mesaj var!

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra bir türlü yerini dolduramayan Galatasaray, forvetsizlik yüzünden büyük sıkıntılar çekmişti.

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Alan'dan Galatasaray'a mesaj var!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Süper Lig'de de geriye düşen Cimbom'da bir türlü forvet transferini bitiremeyen başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak topa tutulmuştu.

Alan'dan Galatasaray'a mesaj var!

Sarı-kırmızılı taraftarların "Transferler nerede", "Forvet istiyoruz" tezahüratları da Ankaragücü maçında tribünlerde yankılanmıştı.

Alan'dan Galatasaray'a mesaj var!

Dört gözle beklenen Guangzhou Evergrande ekibinin forveti Alan Carvalho'dan iyi haber geldi.

Alan'dan Galatasaray'a mesaj var!

29 yaşındaki golcü, Claudio Taffarel aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj yolladı.

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