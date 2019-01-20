Alan'dan Galatasaray'a mesaj var! - Fotomaç
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Alan'dan Galatasaray'a mesaj var!
Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı. Taraftarın yolunu gözlediği Brezilyalı golcü, Aslan'ın kaleci antrenörü Taffarel ile telefonda görüştü. Alan "Ayrılmak istediğimi Guangzhou Evergrande yönetimine söyledim. Yakında oradayım" dedi.
20 Ocak 2019 Pazar 23:45
Güncelleme: 21.01.2019 08:01
Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra bir türlü yerini dolduramayan Galatasaray, forvetsizlik yüzünden büyük sıkıntılar çekmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Süper Lig'de de geriye düşen Cimbom'da bir türlü forvet transferini bitiremeyen başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak topa tutulmuştu.
Sarı-kırmızılı taraftarların "Transferler nerede", "Forvet istiyoruz" tezahüratları da Ankaragücü maçında tribünlerde yankılanmıştı.
Dört gözle beklenen Guangzhou Evergrande ekibinin forveti Alan Carvalho'dan iyi haber geldi.
29 yaşındaki golcü, Claudio Taffarel aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj yolladı.