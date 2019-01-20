Galatasaray'da gündem forvet!

Süper Lig'in 2. yarısına muhteşem bir galibiyetle başlayan Galatasaray'da keyifler yerinde. Ankaragücü'nü Sinan Gümüş (2), Henr Onyekuru (3) ve Badou Ndiaye'nin golleriyle 6-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda artık tek gündem forvet transferi...
20 Ocak 2019 Pazar, 22:36:51
Güncelleme: 22:40:39
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Süper Lig'in 2. yarısına muhteşem bir galibiyetle başlayan Galatasaray'da keyifler yerinde. Ankaragücü'nü Sinan Gümüş (2), Henr Onyekuru (3) ve Badou Ndiaye'nin golleriyle 6-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda artık tek gündem forvet transferi...
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ALAN BU HAFTA İSTANBUL'DA! Hücum hattına iki takviye planlayan sarı-kırmızılı kulübün listesindeki ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı golcünün sözleşmesi hazırlandı, taraflar arasında son detaylar konuşuluyor. Çin'deki bürokratik sebeplerden transferin geciktiği ancak anlaşmanın bozulmayacağı bildirildi.
Guangzhou Evergrande bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan'ın 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulacağı için Galatasaray'a transferine izin verdi. Brezilyalı forvetin ise imza parasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten yılda 4 milyon Euro alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu haftaya İstanbul'a gelecek.
SİNAN GÜMÜŞ'E SÜRPRİZ TALİP! Eren Derdiyok'la yollarını ayırmak isteyen ve forvet transferini hâlâ gerçekleştiremeyen Galatasaray'da elde kalan tek golcüye de transfer teklifi geldi.
Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu. Galatasaray'la temasa geçen Rus kulübü, gurbetçi hücum oyuncusu için bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.