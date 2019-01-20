Galatasaray'da gündem forvet!

Guangzhou Evergrande bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan'ın 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulacağı için Galatasaray'a transferine izin verdi. Brezilyalı forvetin ise imza parasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten yılda 4 milyon Euro alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu haftaya İstanbul'a gelecek.



