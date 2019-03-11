Galatasaray - Antalyaspor maçından öne çıkan kareler
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Gatalatasaray - Antalyaspor maçından öne çıkan özel kareleri sizin için derledik...
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