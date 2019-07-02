Fernando'nun yerine 2 aday | Video haber
Banega transferinde Fernando takasta giderse, Galatasaray’da Brezilyalı ön liberonun yerine 2 aday var. Galatasaray, Banega transferinde Fernando'nun Sevilla'ya gitmesi ihtimali üzerine iki isimle temasa geçti.
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