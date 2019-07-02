Diagne Galatasaray'dan ayrılmıyor | Video haber
Galatasaray'dan Suudi Srabistan'a transfer olacağı konuşulan Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takımda kalmaya karar verdiğini açıkladı.
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