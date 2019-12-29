Fenerbahçe'den Fatih Terim'in o tweet'ine yanıt!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.

İşte Semih Özsoy'un açıklamaları:

"Bugün Allah'tan Jailson'un muhteşem golü, birçok hatayı örttü. Olmasaydı başka şeyler konuşuyor olacaktık. Vedat'a verilmeyen penaltı, sağa sola oynatmadan, fazlasıyla verilmesi gereken penaltıydı. Gustavo'ya verilmeyen kart kararı hatalıydı."

"Çaykur Rizespor 25. dakikada 10 kişi kalmalıydı. Sorduğumuz soruların cevabı verilmedi, hakemler ne kritere göre atanıyor, bakalım bugün galip geldik, bu hakem de atanacak mı? Bu atamaların bir izahatı yoksa, hakikaten zor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de bilelim."

"Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Taraftar artık eyyamdan bıktı, Türk halkı bundan bıktı. Biz adalet istiyoruz."

Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. " ifadelerini kullanmıştı.