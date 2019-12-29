"Rizespor'un attığı golde Fenerbahçe defansının büyük hatası var"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizepsor - Fenerbahçe maçındaki tatışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Çaykur Rizespor'un attığı golde Fenerbahçe defansının büyük hatası var." ifadelerin kullandı.
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