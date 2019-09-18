Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamayı yanıtlayan Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını alacak." ifadelerini kullandı.
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