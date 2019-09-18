"Club Brugge Galatasaray kalitesinde bir takım değil"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Club Brugge maçının ilk yarısını değerlendirdi. Turhan, "Club Brugge, Galatasaray kalitesinde bir takım değil." ifadelerini kullandı.
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