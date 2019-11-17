Evren Turhan: Oyun kötü ama çok puan farkı yok
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber programında Galatasaray'ın takım oyunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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