Evren Turhan: Oyun kötü ama çok puan farkı yok

Turhan, "Galatasaray uzun süre kötü gitti. Oyun kötü ama çok puan farkı yok. Oyuncular kötü oyuncular değil, kötü oynuyorlar. Oyun oturmadı. En kötü senaryo oldu, artık çıkışın gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.