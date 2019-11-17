Emre Mor için flaş sözler! "Şu an benim için hayal kırıklığı"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber programında Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Emre Mor ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu.
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