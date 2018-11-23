Erman Toroğlu: Pozisyon net bir biçimde penaltı değil
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    Erman Toroğlu: Pozisyon net bir biçimde penaltı değil

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayına bağlanarak Galatasaray - Konyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Pozisyon net bir biçimde penaltı değil" yorumunu yaptı.

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    23 Kasım 2018, Cuma
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