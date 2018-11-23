Emre Bol: Serdar iyi topu atmış, ben kramponu çıkartıp atardım
A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray - Konyaspor maçının ardından Serdar Aziz'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumladı. Bol,"Serdar iyi topu atmış, ben kramponu çıkartıp atardım" yorumunu yaptı.
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