Erman Toroğlu: Diaby'e yapılan hareket penaltı
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Denizlispor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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