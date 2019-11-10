Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Denizlispor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...
- Ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'la görüşmüş...
- Beşiktaş'ta büyük deprem! Ahmet Nur Çebi ve Domagoj Vida...
- Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!
- Diaby Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı!
- Süper Lig'in en değerli 50 futbolcusu belli oldu!
- Süper Lig'deki en değerli kiralık oyuncu hangisi? İşte en pahalı 10 isim
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Şenol Güneş sözleri!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.