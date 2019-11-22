Erman Toroğlu: Belhanda ne verdi Galatasaray'a?
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi.
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