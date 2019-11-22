Erman Toroğlu: Galatasaray çok iyi mücadele ediyor
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi.
İlk yarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Galatasaray'ın bu takımı meşhur, yabancıların, ağır abilerin takımından çok daha iyi mücadele ediyor. Başakşehir takımı böyle bir mücadeleyi beklemiyordu." ifadelerini kullandı.
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