Ergin Ataman'dan Arda Turan açıklaması! "Bir ortaklığımız yok"
Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Arda Turan ile birlikte İtayan ekibi Reale Mutuo Torino Basket takımını satın aldığı öne sürülen Ataman, Torino projesinin detaylarını anlatırken takımı Arda ile birlikte satın almadıklarını söyledi.
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