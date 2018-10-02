A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'deki olası hoca değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu. Taraftarın takımın başına geçmesini istediği Ersun Yanal için Emre Bol, "Nisan efsanesi Ersun Yanal bu takımla Fenerbahçe'ye gelirse kestane olur" ifadelerini kullandı.