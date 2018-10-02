Ersun Yanalın Fenerbahçeye geri dönmek için tek bir şartı var!

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun takımdan ayrılması durumunda yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye yeniden gelme konusunda şartları olduğu belirtildi.
2 Ekim 2018 Salı, 10:02:57
Güncelleme: 10:35:41
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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
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Fenerbahçe'de şok Rize yenilgisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç önderliğinde yönetim kurulu dün bir araya geldi.
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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
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Yönetim kurulu toplantısı sonrası Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Cocu ile bir araya gelen Koç bir durum değerlendirmesi yaptı. Kısa süre içinde net kararların alınması bekleniyor.
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
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Kulislerde Ersun Yanal ismi ön plana çıkmış durumda... Tecrübeli çalıştırıcıya yakın isimler Fenerbahçe'nin ilgisini doğruluyor. Transferin olma ihtimalini ise %52 olarak belirtiyorlar.
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
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COMOLLI'YE KISITLAMA
Yönetimin Comolli ile ilgili de önemli kararlar aldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin Fransız spor adamının görevlerinde kısıtlamaya gitme kararı aldığı belirtildi.
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
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Comolli'nin bu karara nasıl bir tepki göstereceği merak konusu. 3 yıllık anlaşması bulunan Comolli'nin görevden alınması durumunda yüklü bir tazminatın ödeneceği konuşuluyor.
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
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ERSUN YANAL, COMOLLI'Yİ İSTEMİYOR
Cocu'nun takımdan ayrılması durumunda yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye yeniden gelme konusunda şartları olduğu belirtildi.
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek için tek bir şartı var!
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Tecrübeli çalıştırıcının, Sportif Direktör Comolli ile birlikte çalışmak istemediği belirtiliyor. Tek yetkinin kendisinde olmasını istiyor.